Кузбассовцы стали жить лучше в 2020 году Фото: Екатерина РОМАНОВА

Согласно данным статистики, которую приводит РИА Рейтинг, в 2020 году качество жизни большинства российских регионов не изменилось. А в Кузбассе даже немного выросло.

Кузбасс оказался на 54-м месте с показателем 41,78. При это год назад регион находился на 56-м месте.

Наши ближайшие соседи - Томская и Новосибирская области - расположились на 51-м и 22-м местах соответственно. При этом Томск ухудшил свою позицию, опустившись с 45-го места в 2019 году, а Новосибирск остался на месте.

Другие наши соседи - Красноярский край - также ухудшили позицию в рейтинге, опустившись с 38-го места в 2019 году на 46-е в 2020-м. То же самое касается Хакасии: с 57-й строки рейтинга она опустилась до 64-й. А вот Алтайский край существенно улучшил позицию, поднявшись с 72-й строки на 68-ю. Республика же Алтай как была, так и осталась на 80-м месте.

На первых строках рейтинга - Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 82,164 и 80,634 соответственно. Последнюю, 85-ю, строку занимает Республика Тыва с рейтинговым баллом 17,506.

При расчете специалисты учитывали 70 показателей, которые условно разделили на 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.