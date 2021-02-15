Кемеровчанка украла телефон, подделала документы и плюнула в полицейского. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области

37-летней кемеровчанке в скором времени предстоит предстать перед судом за неумение и нежелание жить честно. Как оказалось, она совершала преступления с невероятной легкостью и даже не задумывалась об этом.

Крики, слезы, дикий смех, маты, попытка сломать мебель и даже плевки и пинки в сторону полицейских - так вела себя кемеровчанка, когда ее доставили в отделение ЛУ МВД России по Кузбассу.

На счету 37-летней жительницы областного центра уже имеется 19 судимостей. Более того, в 2020 году ее 26 раз привлекали к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство. Однако это нисколько не охладило ее тяги к приключениям. Горожанка предложила своей знакомой помочь зарядить телефон, но вместо этого забрала гаджет и скрылась. Тогда владелица смартфона обратилась за помощью к сотрудникам транспортной полиции.

Стражи порядка задержали преступницу, и тут выяснилось, что у нее имеется пенсионное удостоверение. Его женщина нашла возле железнодорожного вокзала и исправила данные владельца на свои.

- В отношении подозреваемой дознаватели Кузбасского ЛУ МВД России возбудили уголовные дела о мошенничестве и подделке официального документа, - сообщает пресс-служба ведомства. - Максимальное наказание, предусмотренное статьями, составляет лишение свободы на срок до двух лет. На время расследования подозреваемая взята под стражу.