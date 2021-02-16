Две кемеровчанки предложили полицейскому взятку за разрешение торговать алкоголем Фото: Иван МАКЕЕВ

Две соседки организовали в одном из многоквартирных домов в Кемерове преступный бизнес. А для того, чтобы обеспечить себе безопасность, решили взять в долю участкового.

Две пенсионерки 64 и 65 лет жили в соседних подъездах и в январе-феврале 2021 года занимались продажей нелегальной спиртосодержащей жидкости. Женщины уже привлекались к ответственности за это, поэтому решили обезопасить свой «бизнес» и заручиться поддержкой властей. Они пришли к участковому и предложили ему ежемесячно выплачиваться вознаграждение в две тысячи рублей. За то они хотели, чтобы он не принимал к ним мер за торговлю спиртосодержащей жидкостью.

- Однако полицейский на коррупционную сделку не пошел, сообщил коллегам из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кемерово, - сообщает СУ СК России по Кемеровской области. - После проведения оперативных мероприятий, материалы были переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела подозреваемым будут проведены психиатрические экспертизы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.