Из-за жалобы анонима закрыли детский парк в Новокузнецке. ФОТО: Михаил Петрик

Анонимная жалоба стала причиной закрытия известного в Новокузнецке Парка Приключений. Об этом сообщило руководство парка.

Парк Приключений популярен среди жителей Новокузнецка в любое время года. летом здесь работают веревочные трассы и другие экстремально-спортивные развлечения, а зимой – известный каток между деревьев. Однако 15 февраля стало известно, что парк закрыт.

«Настали темные времена. Мы вынуждены закрыть всеми любимый Парк Приключений до 21 февраля включительно! В связи с анонимной жалобой», - сообщило руководство парка.

Многочисленные посетители и друзья парка с печалью и негодованием восприняли эту неприятную новость, а также пожелали Парку скорейшего открытия.

«Кому помешал? Надеюсь, что с честью выдержите все проверки и вновь откроетесь, у вас классно», - написала на страничке Парка в соцсетях посетительница Елена.

«На самом деле вы такие молодцы. Столько мероприятий проводили, игры, праздники. Скорее решайте проблемы и открывайтесь. Будем ждать», соглашается с ней другая подписчица, Екатерина.

«Боже мой! На что у вас можно пожаловаться? Если только на то, что таких парков нет во всех районах? Переезжаете к нам в Кузнецк, у нас вообще ничего подобного нет! Ну, или расширяйтесь! Поддержим всегда! Удачи вам! Вы большие молодцы!!!» - предлагает комментатор Наталья.