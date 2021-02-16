Приехал в гости и умер: в Кузбассе скончался еще один пациент с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе умер еще один пациент, у которого ранее выявили коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, за минувшие сутки в регионе скончался один человек, у которого ранее тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число умерших составляет 548 человек

- У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхиальной астмы, - сообщает оперативный штаб региона.

Как оказалось, мужчина приехал в гости к родственникам в Гурьевск из города Орехово-Зуево Московской области. Здесь у него выявили коронавирус.

Напомним, число заболевших достигло 30 893, при этом 75 новых случаев были зафиксированы за минувшие сутки. Одновременно с этим выздоровели 106 человек, а общее число тех, кто поборол болезнь составляет 29 741.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1890 человек.