На 75 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 16 февраля в Кузбассе выявили еще 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперштаб озвучил актуальные данные.

Согласно официальной статистике, за минувшие сутки тесты на коронавирус оказались положительными еще у 75 жителей региона. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 30 893 человек.

При этом выросла и статистика по числу поборовших болезнь. Еще у 106 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, тесты на ковид теперь отрицательные. Общее число выздоровевших достигло 29 741 человека.

Увы, растет и печальная статистика. Еще один человек с ранее выявленным коронавирусом умер.

- У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхиальной астмы. Он проживал в городе Орехово-Зуево Московской области. В Гурьевск приехал к родственникам, - сообщает оперштаб.

Общее число умерших достигло 548 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1890 человек.