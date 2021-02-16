Сергей Цивилев назвал сроки открытия нового аэропорта в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Не больше трех месяцев осталось до момента официального открытия аэропорта в Кемерове - об этом сообщает правительство Кузбасса.

Уже в мае 2021 года в Кемерове откроется новый международный аэропорт имени Леонова - об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Сейчас здесь выполнено около 70 процентов строительно-монтажных работ - готовы наружные инженерные коммуникации, черновое асфальтобетонное покрытие, проложены семь километров внеплощадочных сетей электроснабжения, завершается отделка фасадов. А при оформлении интерьера терминала предполагается организовать экспозицию картин, написанных космонавтом Алексеем Леоновым, дважды Героем Советского Союза, уроженцем Кузбасса, имя которого носит кемеровский аэропорт.

Что происходит в новом терминале аэропорта в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Строительство нового терминала будет завершено в мае, к этому времени должны быть сданы и все вспомогательные конструкции, например пропускной пункт. Очень скоро и местные жители, и гости региона, которые прибудут к нам на празднование 300-летия Кузбасса, смогут оценить новый комфортный комплекс, - отметил Сергей Цивилев.