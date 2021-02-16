Следователи ищут рабочих, которым задолжали зарплату на кузбасской шахте Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники правоохранительных органов ищут потерпевших по делу о невыплате заработной платы работникам шахты «Алексиевская».

Сейчас в регионе продолжается расследование уголовного дела о невыплате заработной платы тем, кто некоторое время назад работал или работает сейчас на АО «Шахта Алексиевская». Сейчас сотрудникам правоохранительных органов важно установить всех, кто пострадал от невыплаты зарплаты

- Уволенным и действующим работникам указанного предприятия, имеющим задолженность по заработной плате и иным выплатам, необходимо 18 и 19 февраля 2021 года с 10:00 до 20:00 явиться в межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в городе Ленинск-Кузнецкий, Лермонтова, 6 для признания потерпевшими и оформления исковых заявлений, - обращаются сотрудник правоохранительных органов к кузбассовцам.