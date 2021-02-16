В Новокузнецке мужчина открыл стрельбу на оживленном проспекте

В Новокузнецке мужчина открыл стрельбы на оживленном проспекте. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке мужчина устроил пальбу прямо посреди оживленного проспекта. Для этих целей он взял охотничье ружье.

Полицейские задержали по горячим следам местного жителя, который палил по людям на проспекте Металлургов.

- Сегодня в дежурную часть поступило сообщение о неизвестном, который на проспекте Металлургов выстрелил в сторону местного жителя, после чего скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет, - сообщили в полиции.

После получения информации на место происшествия экстренно выехала следственно-оперативная группа. В результате по горячим следам был задержан 71-летний пенсионер, который является жителем города. У него при обыске было обнаружено зарегистрированное охотничье ружье.

- В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции «Центральный». Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.