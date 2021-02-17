Сергей Цивилев подписал два новых распоряжения по ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК

В электронном бюллетене правительства Кузбасса опубликовано два новых распоряжения губернатора Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом в регионе. При этом одним документом снимается часть ограничений, а вторым продлевается одно из них.

Так, согласно документу «О внесении изменения в распоряжение губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.09.2020 № 145-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» для людей в возрасте 65 лет и старше продлевается режим домашней изоляции до 3 марта 2021 года включительно.

Второй опубликованный документ «О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения губернатора Кемеровской области – Кузбасса» снимает некоторые действовавшие ранее ограничения. Так, теперь снова разрешается присутствовать родителям, близким родственникам или опекунам на мероприятиях в детском саду. Однако общее число пришедших не должно превышать число дошколят.

Посетителям обязательно соблюдать масочный режим и обрабатывать руки антисептиком.

Разрешается теперь выезжать детям в лагеря за пределам области. В частности, речь идет о таких учреждениях, как «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена».

Что касается соблюдения правил индивидуальной защиты, то разрешено не носить перчатки за исключением случаев, обусловленных санитарными нормами.