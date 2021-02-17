300 тысяч рублей отсудила жительница Кузбасса у нерадивой соседки за пожар

300 000 рублей отсудила жительница Кузбасса у нерадивой соседки за пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из жительниц Мариинска пострадала из-за того, что ее соседка пользовалась неисправной печкой. В результате соседка была вынуждена возместить ущерб в 300 тысяч рублей.

У одной из соседок, проживающих в частных домах Мариинска, печь в бане оказалась неисправной, а на дымовой трубе не было искрогасителя. Все это привело к тому, что осенью 2019 года случился пожар. Огонь уничтожил надворную постройку на соседнем участке, и владелица этой постройки обратилась в суд, чтобы получить за это компенсацию. Согласно рыночной стоимости, ремонт постройки должен был обойтись в 245 тысяч рублей.

- Соседка, по вине которой произошел пожар, в судебном заседании не согласилась со стоимостью ущерба, считая его завышенным, и настаивала на проведении независимой судебной экспертизы, - отметил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - Эксперты федерального бюджетного учреждения «Кемеровская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России провели экспертизу и выяснили, что стоимость восстановительного ремонта поврежденной надворной постройки составила не 244 796 рублей, а 310 324 рубля по уровню цен сентября 2020 года.

Виновница пожара вновь не согласилась с решением суда, тем более что на ее плечи легла финансовая ответственность за судебные расходы - 15,6 тысячи рублей - и оплата за экспертизу - 28,7 тысячи.

- Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда без изменения, - отметили в пресс-службе суда.