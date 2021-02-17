«Все сроки прошли»: Сергей Цивилев объяснил запрет на строительство аквапарка. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил, почему появился запрет на строительство аквапарка в Кемерове.

В последнее время в Кемерове активно обсуждают появление первого полноценного аквапарка в Кузбассе. Участок для строительства аквапарка был выделен еще несколько лет назад, однако до сих пор здесь не ведется активного строительства. Более того, нет утвержденного проекта аквапарка. В конце концов, городские власти отказали в выдаче разрешения на строительство аквапарка компании «Кузбасский водный центр». Ситуацию со строительством и участком, на котором должен появиться аквапарк, прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

По словам губернатора, сейчас идет активное формирования набережной, которая тянется от Президентского кадетского училища и доходит до Искитимки. Это – центр притяжения всего города. На набережной должен был появиться аквапарк

- Все сроки реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка прошли. Компания «Кузбасский водный центр» ничего не сделала, ничего не выполнила, - рассказал Сергей Цивилев. – А у нас есть и другие планы. Я не против строительства аквапарка, если компания придет, покажет проект, проведет общественные слушания, докажет, что есть инвестиции для строительства. Если это так – я обеими руками за.

К слову, на том участке, где предполагалось построить аквапарк, могло бы быть построено учебное учреждение для девочек. Однако пока строительство женского корпуса пока перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Так что аквапарк все же может быть построен – если компания «Кузбасский водный центр» предоставит проект. В этом случае учебный корпус для девочек. построят в другом месте.

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