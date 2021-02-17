Сергей Цивилев отправил глав городов на улицу

Сергей Цивилев выгнал глав городов на улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выпала декадная норма осадков, и улицы городов и территорий оказались засыпаны снегом. Губернатор резко высказался о состоянии дорог и тротуаров.

Глава региона потребовал усилить работу по очистке от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам, больницам. Он обратил внимание на то, что за минувшие сутки поток жалоб на состояние дорог резко увеличился. Так, в Кемерове из-за снега образовались 9-балльные пробки, в Топках не вышел на маршрут рейсовый автобус № 10, в Мариинске пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть из-за нечищеных тротуаров, а в Междуреченске - пробираться между сугробами.

Сергей Цивилев заметил, что прогноз погоды известен как минимум за сутки, и все главы городов и территорий должны были быть готовы к снегопаду и его последствиям. Однако этого не произошло, и кузбассовцы вынуждены просить помощи у губернатора.

- Люди обратились ко мне - это значит, что вы им не могли помочь. Вообще, в идеале они должны обращаться к вам, - заявил Сергей Цивилев. - Всем после совещания в машины, проехать по своим улицам, по дорогам, собрать своих подчиненных, и поехали по всем улицам смотреть состояние уборки снега. Всем на выезд, всем на улицы. Действуйте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где больше всего снега выпало за сутки в Кузбассе

Минувшей ночью на территории Кузбасса было снежно. Где больше всего выпало осадков и чего нам ждать в ближайшие дни, рассказали синоптики. (подробности)

Из-за снегопада работа кемеровского аэропорта оказалась парализована

После сильного снегопада, который прошел минувшей ночью на севере Кузбасса, оказалась парализована работа аэропорта имени Алексея Леонова. (подробности)

Последствия сильного ночного снегопада в Кемерове

Снегопад обрушился ночью на Кемерово. Его последствия запечатлены на фото. (подробности)

Как на качелях: после оттепели в Кузбассе снова похолодает до -27 градусов

В Кузбасс следом за оттепелью в +6 градусов снова придут морозы в -27 градусов. При этом разброс температур по региону будет весьма значительным. (подробности)