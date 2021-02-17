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Сергей Цивилев отправил глав городов на улицу

Он поручил им усилить работу по уборке снега
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев выгнал глав городов на улицу

Сергей Цивилев выгнал глав городов на улицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выпала декадная норма осадков, и улицы городов и территорий оказались засыпаны снегом. Губернатор резко высказался о состоянии дорог и тротуаров.

Глава региона потребовал усилить работу по очистке от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам, больницам. Он обратил внимание на то, что за минувшие сутки поток жалоб на состояние дорог резко увеличился. Так, в Кемерове из-за снега образовались 9-балльные пробки, в Топках не вышел на маршрут рейсовый автобус № 10, в Мариинске пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть из-за нечищеных тротуаров, а в Междуреченске - пробираться между сугробами.

Сергей Цивилев заметил, что прогноз погоды известен как минимум за сутки, и все главы городов и территорий должны были быть готовы к снегопаду и его последствиям. Однако этого не произошло, и кузбассовцы вынуждены просить помощи у губернатора.

- Люди обратились ко мне - это значит, что вы им не могли помочь. Вообще, в идеале они должны обращаться к вам, - заявил Сергей Цивилев. - Всем после совещания в машины, проехать по своим улицам, по дорогам, собрать своих подчиненных, и поехали по всем улицам смотреть состояние уборки снега. Всем на выезд, всем на улицы. Действуйте.

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