В кузбасском торговом центре сверстницы избили девочку Фото: Асхат БАРДЫНОВ

17 февраля в социальных сетях появилось сообщение о том. Что в Прокопьевске возле одного из торговых центров произошло ЧП, здесь девочки избили свою сверстницу.

О случившемся с 12-летней девочкой рассказала ее сестра. Она отметила, что как минимум одна из агрессорш – подруга ее 12-летней сестры. Девочки отправились в торговый центр, и там между ними завязался конфликт. Тогда, что выяснить отношения, школьницы вышли на улицу. Одна из девочек била потерпевшую по лицу, другая – пинала по ногам, а третья таскала за волосы. Теперь, по словам сестры, ребенок находится в больнице с сотрясением мозга.

- Проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемервоской области. - Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.