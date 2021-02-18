Один упал – и все упали: ратрак поднял туристов на гору в Шерегеше. ФОТО: vk.com, "Шерегеш - горнолыжный курорт"

Днем в среду, 17 февраля, на горнолыжном курорте в Шерегеше из-за непогоды закрыли подъемники. Однако это не остановило отчаянных туристов от желания прокатиться с горы вниз.

Несколько десятков туристов не стали подниматься в гору ногами, а воспользовались услугами ратрака. Около 50 человек, взявшись за трос, прикрепленный к машине, словно на подъемнике, поднялись вверх. К слову, среди туристов оказалось лишь два сноубордиста, а остальные - лыжники. Необычный способ подъема вызвал жаркие споры в соцсетях.

«Чую, будет ор выше гор на тему, почему одни лыжники», - пишет один из комментаторов, а остальные тут же объясняют, что при таком способе подъема на лыжах ехать просто, а вот сноубордист должен быть настоящим мастером, чтобы не упасть.

«Они заплатили за весь подъем! А если русский заплатил за отдых, он будет отдыхать несмотря ни на что», - уверенно пишет другой комментатор.

«Один упал, и все упали», - предвосхищает возможный вариант развития событий еще один пользователь соцсетей.

«А так выглядит, как будто идет экскурсия для ленивых», - отвечает один из туристов.

«Вот круто, я бы тоже так прокатился бы», - резюмирует мужчина.