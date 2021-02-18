Бросившему телевизор на голову возлюбленной кузбассовцу вынесли приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На основании вердикта присяжных в Кузбассе вынесен приговор жителю Киселевска. Мужчина сначала избил свою возлюбленную, а потом бросил ей на голову телевизор.

28-летний житель Киселевска ближайшие 22 года проведет в колонии строгого режима - такое решение вынес суд на основании вердикта присяжных заседателей. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области рассказали, что в марте 2019 года мужчина решил заглянуть в гости к своей бывшей сожительнице. Когда он подошел к двери, услышал мужские голоса. Он выбил входные двери и увидел свою подругу и трех мужчин - они распивали спиртные напитки. Один из гостей успел спрятаться, а двое убежали, так как экс-супруг пригрозил избить их.

После этого мужчина направил агрессию на бывшую сожительницу. Он бил ее руками и ногами - позже эксперты насчитали следы от 68 ударов по всему телу. Когда же женщина потеряла сознание от боли, он бросил ей на голову телевизор. Именно этот удар тяжелым старым телевизором оказался смертельным. Ревнивец ушел, а спрятавшийся гость вызвал полицию и скорую помощь.

- В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Присяжные не поверили словам ревнивца о его невиновности. На основании их вердикта приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.