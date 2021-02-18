Больше 31 тысячи кузбассовцев заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько еще жителей Кузбасса за минувшие сутки заболели коронавирусом, а сколько - вылечились.

По данным оперативного штаба, на утро 18 февраля в Кузбассе выявили еще 70 человек, у которых тесты на коронавирус положительные. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составляет 31 035 человек.

Есть и хорошие известия: 99 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели. Теперь число тех, у кого тесты на ковид вновь стали отрицательными, составляет 29 943 человека.

Увы, растет и печальная статистика. Еще один кузбассовец не справился с тяжелым заболеванием и умер.

- У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске, - сообщили в оперштабе.

Теперь число умерших составляет 550 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 542 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1846 человек.