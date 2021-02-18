80-летняя пациентка с коронавирусом умерла в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница одного из кузбасских городов, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в кузбасской больнице. Ей было 80 лет.

- У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске, - сообщает оперативный штаб.

Напоминаем, на утро 18 февраля в Кузбассе выявлено еще 74 человека с положительными результатами теста на коронавирус. Общее же число заболевших с начала пандемии составляет 31 035 человек. При этом 29 943 человека уже прошли курс лечения и выздоровели. О 99 таких пациентах стало известно на утро 18 февраля.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 542 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1846 человек.