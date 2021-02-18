В театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара – новый директор. ФОТО: предоставлено Министерством культуры и национальной политики Кузбасса

В театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара - новый директор. Как сообщает министерство культуры и национальной политики Кузбасса, на эту должность назначен Роман Кузнецов.

- Театр кукол - это не только театр для детей, это театр для детей и их родителей. А значит, новым театральным проектам быть. В ближайшее время зрителей ждет премьера спектакля «Хлам искусства» Петра Зубарева - главного режиссера театра. В апреле планируем провести обменные гастроли с коллективами театров кукол России, - поделился планами Роман Кузнецов.

Также новый директор театра отметил, что в ближайших планах - реализация театральных проектов с использованием современных технологий, новые форматы общения со зрителями.

Справка «КП»

Роман Кузнецов окончил факультет социально-культурной деятельности Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Свою трудовую деятельность Роман начал с 2011 года в должности старшего администратора. С 2013 года был назначен заместителем директора театра кукол Кузбасса по административно-хозяйственной деятельности.