Шерегеш признали лучшим курортом для сноубордистов Фото: Лия Гараева

Специалисты туристического портала «ТурСтат» провели опрос и выяснили, на каком курорте предпочитают отдыхать сноубордисты.

Сноуборд популярен в стране ничуть не меньше, чем лыжи. Более трех миллионов россиян предпочитают кататься именно на нем. В опросе участвовали около 10 тысяч человек, посетивших портал в январе и феврале 2021 года. 16 процентов отдали свои голоса за Шерегеш и еще 16 процентов - за Роза Хутор. Эти два курорта разделили первое и второе место рейтинга. На третьем месте Свияжские холмы в Татарстане - за них отдали голоса 10 процентов. На четвертом и пятом - Сорочары в Московской области и Волен/Степаново в Подмосковье - оба курорта набрали по девять процентов голосов.

За Хибины в Мурманской области отдали голоса восемь процентов посетителей сайта, занявшие шестое место. На седьмом месте с семью процентами голосов - Эльбрус. На восьмом месте - гора Игора в Ленинградской области, набравшая шесть процентов голосов. Кроме того, по пять процентов голосов набрали Домбай и гора Белая.