Кузбассовцев предупредили о низком атмосферном давлении

Прохождение циклона сопровождается усилением ветра Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометеоцентр предупредил жителей Кузбасса о влиянии южного циклона и прохождении фронтальных разделов по территории региона. В связи с этим 19 и 20 февраля ожидается ухудшение погоды, снег, метели, гололед.

Прохождение циклона сопровождается снижением атмосферного давления. За одни сутки оно упадет с 757 до 736 мм рт ст. К таким перепадам следует быть готовым метеозависимым людям.

Больше всего влиянию циклона подвержены люди, у которых понижено собственное давление, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением дыхательных функций.

Затрудненное дыхание, одышка, общая слабость становятся основными проявлениями негативного влияния циклона.

Специалисты советуют в такие дни утром и вечером измерять свое давление, уменьшить физические нагрузки, избегать переутомления и стрессов. Спать рекомендуется не менее восьми часов.