Бывшие в употреблении троллейбусы вышли на улицы Кемерова. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Пять из 20 троллейбусов, которые прошлой осенью прибыли из Москвы в Кемерово, уже вышли на линию. Модели «Мегаполис» и «Садко» вышли на маршрут №12, который следует от железнодорожного вокзала до сельской больницы.

- Они не новые, поэтому техническое состояние тщательно проверяется и на линию троллейбусы выпускаются поэтапно. Для удобства водителей и пассажиров специалисты Кемеровской электротранспортной компании установили в них системы видеонаблюдения и навигационное оборудование, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Также в администрации города отметили, что троллейбусы очень удобны для пассажиров: они низкопольные, имеют широкие проходы и просторный салон. Также здесь установлены электронные табло и аудиосистемы объявления остановки. Каждый троллейбус рассчитан на перевозку 119 пассажиров и оборудован 24 местами для сидения. Троллейбусы могут достигать скорости 60 километров в час, а максимальная длина пути при движении автономным ходом достигает 200 метров.