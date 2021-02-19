Кузбассовец с кочергой из-за ревности напал на жену Фото: Екатерина РОМАНОВА

34-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого без верхней одежды стояла на улице и просила о помощи. Как оказалось, она просила защитить ее от собственного мужа.

Жительница частного дома, что на улице Краснодарской, попросила о помощи сотрудников правоохранительных органов. Когда на место ЧП прибыли бойцы Росгвардии, женщина рассказала, что ее 43-летний супруг употреблял спиртное, а потом приревновал ее и стал вести себя излишне агрессивно. Он схватил кочергу и стал угрожать женщине. Той ничего не оставалось, как убежать из дома и позвонить правоохранителям.

- Наряд Росгвардии успокоил и задержал семейного дебошира. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области..