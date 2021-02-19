Крупнейшая в Кузбассе генетическая лаборатория открылась в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева открылась современная генетическая лаборатория. Это самая большая в Кузбассе лаборатория такого типа.

- Это крупнейшая в Кузбассе лаборатория, в которой проводят жизненно важные диагностические обследования на генном уровне. Следить за здоровьем матери и ребенка врачи могут уже на самых ранних этапах, в том числе при планировании беременности. Благодаря современным лабораторным исследованиям можно выявить генетические отклонения, а также вовремя устранить причины, которые могут помешать успешному завершению беременности, - отметил губернатор Сергей Цивилев на открытии лаборатории.

Теперь все беременные женщины смогут пройти пренатальный скрининг. А это позволит выявить отклонения в развитии плода, мутации хромосом в ДНК, врожденные пороки. В новой лаборатории проводят обследование всех новорожденных на выявление пяти наследственных болезней: фенилкетонурии, гипотиреоза, дисфункции коры надпочечников, галактоземии и муковисцидоза. А это, в свою очередь, позволит выявить болезнь на ранней стадии, начать лечение и остановить развитие недуга. Следует также отметить, что все обследования проводятся в рамках ОМС, а площадь самой лаборатории позволяет приобрести дополнительное оборудование и проводить новые исследования для детей и взрослых.