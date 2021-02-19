Иду на таран: грузовик снова и снова врезается в балкон в Новокузнецке

Иду на таран: грузовик постоянно врезается в балкон в Новокузнецке. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцспетях Фото: Екатерина РОМАНОВА

В настоящую пытку превратилась жизнь семьи одного из новокузнечан. Мало того, что прямо под его окнами останавливается грузовик и разгружает товар, так еще и балкон несколько раз ломали.

В одной из угловых квартир дома на Строителей, 31, живет обычная семья. Ежедневно глава семьи Алексей вынужден вступать в противоборство с руководством магазина, который расположен рядом.

- Большегрузные машины с завидной периодичностью сносят их балкон. Компенсацию магазин выплачивает, ремонтом занимается. Но так дело дальше продолжаться не может. Свой следующий рабочий объезд начну с этой точки, - заявил глава города Сергей Кузнецов, когда узнал об этой ситуации.

Он пообещал встретиться лично не только с самим Алексеем, но и с руководством магазина и директором управляющей компании. На встрече речь будет идти о подъездном пути к магазину, доставке товаров и времени работы.