За взятку в 50 тысяч рублей врач из Прокопьевска заплатит 3 миллиона 100 тысяч

За взятку в 50 000 рублей врач из Прокопьевска заплатит 3 100 000 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт одной из больниц Прокопьевска в течение года подписывала документы для установления и продления группы инвалидности гражданам, которые не являются инвалидами. Теперь она должна выплатить огромный штраф.

В течение года - с марта 2017 по февраль 2018 года - терапевт одного из медучреждений Прокопьевска входила в состав комиссии медико-социальной экспертизы. Вместе с руководителем бюро МСЭ 60-летняя женщина оформляла документы для установления и продления группы инвалидности тем гражданам, у которых таковой инвалидности не было. За это женщина получала взятки. Следствие выявило 11 таких эпизодов, а общая сумма взяток превысила 50 тысяч рублей.

Когда проводилась проверка в отношении руководителя бюро МСЭ, выявили и причастность к этому терапевта. Однако женщина уверяла, что действовала одна, а не совместно с руководителем МСЭ.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 3,1 миллиона рублей с лишением права четыре года занимать должности в бюро МСЭ. Руководителю бюро МСЭ приговор был оглашен в 2019 году, - сообщает пресс-служба областного Следкома.