Скоро грянет буря: МЧС предупреждает о сильном штормовом ветре 19 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильный ветер, скорость которого может достигать 25-27 метров в секунду, идет в Кузбасс. МЧС призывает жителей региона к осторожности.

Синоптики прогнозируют усиление западного ветра до 25-27 метров в секунду. Причем ветер придет в регион во второй половине дня и сохранится на первую половину ночи.

Сотрудники МЧС призывают кузбассовцев к осторожности. Так, если есть возможность, переждите сильный ветер в доме или другом капитальном строении. Если вы находитесь дома, закройте окна и балкон.

Если же вы оказались на улице, избегайте недостроенных зданий, высоких деревьев.

- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту может привести к пожару, - напоминают сотрудники МЧС.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112.