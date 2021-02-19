Средняя заработная плата выросла в Новокузнецке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке в 2020 году вырос уровень заработной платы - в сравнении с 2019 годом.

Кемеровостат опубликовал свежие данные об уровне заработной платы в 2020 году. Согласно этим данным, в Новокузнецке средние доходы горожан выросли - в сравнении с 2019 годом на 5,7 процента. Так, согласно свежим данным, в 2020 году средняя зарплата в Новокузнецке составляла 47 724 рубля - в эту статистику не входят субъекты малого предпринимательства и организации с численностью до 15 человек.

К слову, в Новокузнецке труд оплачивается лучше, чем в среднем по городам региона. Согласно данным статистики, в ноябре 2020 года средняя заработная плата по Кузбассу составляла 42 716 рублей, что всего на 2,8 процента больше, чем в ноябре 2019 года.