Кузбассовцев просят оценить качество школьного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти региона предложили кузбассовцам пройти опрос и оценить качество организации школьного и дошкольного питания в Кузбассе.

Опрос проводят социологи ЦУР по поручению губернатора Сергея Цивилева. Все желающие могут ответить на вопросы анкеты, которая состоит из восьми вопросов, а также оставить комментарий с личным мнением. Оценить качество питания предлагают по таким параметрам, как ассортимент, соблюдение временного режима питания, доступность, вкус и ряд других.

По словам руководителя ЦУР Кузбасса Евгения Романова, жители региона охотно проходят опрос и оставляют комментарии. За два дня, как доступно голосование, уже более 1,5 тысячи родителей приняли участие в опросе. Многие оставляют подробные комментарии и пожелания.

Принять участие в голосовании можно с 18 по 23 февраля.