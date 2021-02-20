В Кемерове изменят схему работы светофоров

В Кемерове изменят схему работы светофором
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Из-за грядущих праздников в Кемерове временно изменится режим работы светофоров.
Так, по сообщению Центра организации дорожного движения, в режим буднего дня 20 февраля будут переведены светофоры по следующим адресам:
- проспект Советский - проспект Октябрьский;
- проспект Советский - улица Мичурина;
- проспект Советский - улица Красная;
- проспект Советский - улица Кирова;
- проспект Советский - улица Кузбасская;
- проспект Советский - проспект Кузнецкий;
- проспект Кузнецкий - улица Островского;
- Логовое шоссе - улица Суворова;
- проспект Химиков - бульвар Строителей;
- проспект Химиков - улица Волгоградская.
Также будет включено реверсивное движение на участке Советского проспекта от Притомского проспекта до улицы Красной. При этом 22 и 23 февраля, а также 8 марта все светофоры будут переведены в режим выходного дня, а реверсивное движение будет отключено.