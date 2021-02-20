В Кемерове изменят схему работы светофоров

В Кемерове изменят схему работы светофором Фото: Екатерина РОМАНОВА

Из-за грядущих праздников в Кемерове временно изменится режим работы светофоров.

Так, по сообщению Центра организации дорожного движения, в режим буднего дня 20 февраля будут переведены светофоры по следующим адресам:

- проспект Советский - проспект Октябрьский;

- проспект Советский - улица Мичурина;

- проспект Советский - улица Красная;

- проспект Советский - улица Кирова;

- проспект Советский - улица Кузбасская;

- проспект Советский - проспект Кузнецкий;

- проспект Кузнецкий - улица Островского;

- Логовое шоссе - улица Суворова;

- проспект Химиков - бульвар Строителей;

- проспект Химиков - улица Волгоградская.

Также будет включено реверсивное движение на участке Советского проспекта от Притомского проспекта до улицы Красной. При этом 22 и 23 февраля, а также 8 марта все светофоры будут переведены в режим выходного дня, а реверсивное движение будет отключено.