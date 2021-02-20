14-летняя школьница пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

С 19 февраля в Кузбассе идут поиски 14-летней школьницы. Девушка вышла из дома и пропала.

О поисковой операции сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По данным волонтеров, 14-летняя жительница Мариинска Елизавета Цимбалова ушла из дома 19 февраля в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение установить не удается, на связь девушка не выходит.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета: темно-зеленая куртка, черные брюки, черные ботинки, бежевая вязаная шапка, бело-серый полосатый шарф.

Если вы готовы присоединиться к поискам школьницы или владеете информацией о ее местонахождении, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112