За сутки в Кузбассе не умер ни один из заболевших ковидом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые за несколько месяцев в Кузбассе за сутки не зафиксировано ни одного случая летального исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявили у 69 человек, а всего с начала пандемии - 31 172. Вместе с этим еще 93 человека, у которых ранее тесты выявили коронавирусную инфекцию, выздоровели и выписаны из больниц. Всего с весны прошлого года стационары покинули уже 30 125 жителей области - они вылечились и больше не представляют угрозы для окружающих.

Число случаев летального исхода среди пациентов с ковидом остается на прежнем уровне - 551 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 496 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1828 человек.