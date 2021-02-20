Кемерово снова лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заболевания короаирусом. При этом 11 из них – в областном центре.

В Кемерове за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 11 горожан, что позволяет ему удерживать лидерские позиции по числу новых заболевших COVID-19. Чуть меньше – девять – новых заболевших в Новокузнецке, а в Междуреченске – шесть.

В Белове тесты на коронавирус положительные у шести человек. по пять человек заболели в Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске. Четверо – в Мысках.

По три новых случая заболевания зафиксировано в Анжеро-Судженсе, Полысаеве, Мариинском МР, Тяжинском МО. Два новых заболевших в Кемеровском МО.

По одному новому заболевшему коронавирусом в Березовском, Калтане, Киселевске, Краснобродстком, а также Гурьевском МО, Ижморском МО, Крапивинском МО и Промышленновском МО.

Напомним, за сутки в Кузбассе заболели 69 человек. Случаев смерти среди пациентов с коронавирусом не зафиксировано. Число случаев летального исхода остается прежним: 551 человек.

Кроме того, за сутки выздоровели 93 человека, а общеечисло вылечившихся – 30 125 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 496 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1828 человек.