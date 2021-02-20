Где за минувшие сутки в Кузбассе был самый сильный ветер Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прошедшие сутки отметились в Кузбассе непогодой. Штормовой ветер, снег и даже дождь накрыли регион.

Как сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие сутки в Кузбассе прошел умеренный снег и снег с дождем. Больше всего осадков - это мокрый снег и дождь - выпало в Таштаголе - до 15 миллиметров за 12 часов.

- Ветер усиливался до 19 метров в секунду, днем в Новокузнецке зафиксирован ветер со скоростью до 25 метров в секунду, - сообщили синоптики.

При этом ночью наблюдались отложения мокрого снега диаметром до 9 миллиметров. Также часть Кузбасса оказалась во власти метели, при этом видимость ухудшалась до 200-500 метров.

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