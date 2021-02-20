Гендиректор кузбасского угольного холдинга пойдет под суд за подкуп Фото: Евгения ГУСЕВА

54-летний генеральный директор одного из кузбасских угольных холдингов предстанет перед судом. Его обвиняют в коммерческом подкупе.

В региональном Следственном комитете сообщили о том, что расследование уголовного дела о коммерческом подкупе завершено. По версии следствия, в феврале 2020 года он решил наладить новый канал продажи угольной продукции за рубеж и тем самым увеличить прибыль компании. 54-летний коммерческий директор предложил представителю польской фирмы по закупкам на территории России сделку. Он пообещал, что если тот поможет продать за границу уголь по цене, превышающей рыночную, то получит вознаграждение в пять тысяч долларов США.

Однако выполнить запланированное не удалось: о подкупе стало известно сотрудникам УФСБ России по Кузбассу, и все остальные встречи проходили под их контролем.

- В ходе предварительного следствия проведены лингвистическая и фоноскопическая экспертизы, результаты которых подтвердили преступную деятельность генерального директора угольного холдинга. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.