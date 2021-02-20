Температура падает: в ночь на 21 февраля в Кузбассе ожидается до -34 градусов Фото: Екатерина РОМАНОВА

Температурные качели в Кузбассе продолжают раскачиваться. Причем в разных районах региона погода разная.

Так, в ночь на 21 февраля синоптики прогнозируют от-21 до -26 градусов, а при прояснении столбики термометров могут опускаться до -34 градусов. В Кемерове, по данным Кемеровского гидрометцентра, ожидается -24…-26 градусов местами ночью пройдет небольшой снег.

А вот днем вероятность снега на всей территории Кузбасса невелика. Воздух прогреется до -13…-18 градусов. В Кемерове, согласно прогнозам, будет от 10 до 12 градусов мороза. А вот по югу региона – до -7…-12 градусов. скорость ветра не превысит 6-11 метров в секунду.