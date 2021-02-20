В Кемерове построят новый мост Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В центре Кемерова в скором времени может появиться еще один мост. О намерении построить его говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно документам, заказчиком строительства выступит крупная энергетическая компания. Сумма контракта, который будет заключен с подрядчиком, не должна превышать 14,9 миллиона рублей. При этом срок выполнения работ – до 31 июля 2021 года. Мост построят на проспекте Советском через реку Большая Камышинная, которую кемеровчане традиционно называют Искитимкой. Обозначает заказчик и главную функцию, которую должен будет выполнять мост.

- Пролет перехода составляет 52 м, выполнен из 4-х труб, диаметром 1420 мм. Опоры моста — монолитный свайный ростверк. Срок службы - 25 лет. Цель работ: строительство моста по проспекту Советский через р. Большая Камышная для увеличения пропускной способности существующих теплотрасс и организации пешеходного движения через р. Большая Камышная, - сообщает заказчик в проектной документации.