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Что произошло после звонка новокузнечанину из полиции

Мошенники придумали новую схему обмана
Екатерина РОМАНОВА
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После звонка из полиции новокузнечанин лишился 2,7 миллиона рублей

После звонка из полиции новокузнечанин лишился 2,7 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники не дремлют: каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Вот и в этот раз им удалось обмануть бдительного новокузнечанина и похитить у него 2,7 миллиона рублей.

52- летний новокузнечанин находился дома, когда ему позвонила якобы сотрудница банка. Женщина заявила, что неизвестные пытались похитить с его счета деньги, а также подали от его имени заявку на получение 1,5 миллиона рублей. Чтобы отменить операцию, нужно было сообщить личные данные. Но мужчина был бдителен и не поверил мошеннице. Он просто повесил трубку

Спустя некоторое время ему позвонили из полиции – даже номер совпадал! Сотрудник правоохранительных органов – по крайней мере, так представился незнакомец – подтвердил, что им был сигнал о попытке похитить деньги горожанина. Мужчина поверил полицейскому и выполнил все, о чем просила сотрудница банка. На якобы безопасный счет он перечислил более 2,7 миллиона рублей, часть из которых взял у кредит, поверив обещанию незнакомцев сообщить ему номер безопасного счета. И лишь потом мужчина понял, что мошенники все же обвели его вокруг пальца, сообщил об этом в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем отдела полиции «Новобайдаевский» УМВД России по Новокузнецку возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Криминал