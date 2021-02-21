Мужчину с родинкой на щеке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Кузбассе разыскивают молодого мужчину, пропавшего еще 6 января. Среди особых примет – родинка на правой щеке.

О том, что нужна помощь в поисках Александра Инчаускаса, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсетях. Александр Инчаускас – житель города Прокопьевск. По данным волонтеров, в последний раз его видели 6 января 2021 года. С тех пор он перестал выходить на связь, а его местонахождение по сей день не могут установить.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: родинка на правой щеке.

Если вам известно его местонахождение или вы выидели его после исчезновения, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.