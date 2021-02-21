67 новых заболевших коронавирусом выявили в Кузбассе на утро 21 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, сколько кузбассовцев за минувшие сутки заболели коронавирусом. Точные данные сообщает оперативный штаб региона.

По данным специалистов, за минувшие сутки коронавирус подтвердила еще у 67 жителей Кузбасса. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составляет 31 239 человек. Одновременно с этим выросло и число тех, кто поборол болезнь: еще 97 человек вылечились и покинули больничные стены. Общее число выздоровевших – 30 222 человека.

Не обошлось и без роста печальной статистики. Так, на утро 21 февраля стало известно о смерти 42-летнего новокузнечанина. Теперь общее число умерших составляет 551 человек.

- У мужчины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени и иммунодефицита. Он проживал в Кемерове, - отметили в оперштабе.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 465 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1895 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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