Взрослая кемеровчанка из-за несовершеннолетнего парня попала в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница города Кемерово стала фигуранткой уголовного дела после того, как пообщалась с несовершеннолетним юношей. Ему женщина продала пиво.

Как оказалось, игнорировать запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним женщине пришлось не в первый раз. Ее уже привлекали к ответственности за подобное нарушение, но это не стало уроком. Вот и в этот раз она продала 17-летнему юноше несколько бутылок пива. Позже, оправдываясь перед полицией, продавщица призналась, что просто юноша выглядел старше своих лет, и она просто забыла спросить у него документы.

- Дознавателем отдела полиции «Южный» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, - сообщает пресс-сслужба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В соответствии с санкциями статьи, в качестве наказание может быть назначен штраф в размере до 80 000 рублей либо исправительные работы на срок до одного года.