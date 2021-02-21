Легковушка залетела под трамвай в Новокузнецке. ФОТО: инстаграм, "ЧП ДТП Новокузнецк"

В Новокузнецке на одном из транспортных колец не смогли разъехаться трамвай и легковой автомобиль.

Очевидцы разместили в социальных сетях снимки с места ДТП. Оно произошло утром на кольце Дома быта. По словам свидетелей аварии, водитель легковушки проигнорировал правила очередности проезда кольца и не уступил дорогу трамваю.

«Помял его неплохо. У трамвая броня крепче. На ровном месте и пустой дороге. Парадокс», - пишет один из очевидцев аварии.

Другие комментаторы отмечают, что при выезде с кольца у трамвая = преимущество. И пожалели водителя, который не знал этого.

Все подробности и обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии никто серьезно не пострадал.