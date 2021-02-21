-26 градусов, снег и поземка: с чего начнется последняя неделя февраля в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грядущая ночь в Кузбассе будет морозной: по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до 26 градусов мороза.

В ночь на понедельник, 22 февраля, синоптики прогнозируют от -15 до -20 градусов, при этом местами столбики термометров опустятся до 21-26 градусов мороза. В Кемерове температура воздуха составит -18…-20 градусов. На территории всего региона ночью возможен снег – от небольшого до умеренного, поземки.

Днем воздух прогреется до -13…-18 градусов, а местами и до -5. В Кемерове столбики термометров поднимутся до -13…-15 градусов. При этом в областном центре ожидается переменная облачность, а по южным и центральным районам региона – снег.

Отметим также, что ранее синоптики дали прогноз погоды на 23 февраля. По данным Гидрометцентра России, в этот день в регионе ожидаются аномальные морозы.

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