Кузбасские синоптики предупреждают о похолодании 23 февраля до -34 градусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет 23 февраля. Ночью на территории Кемеровской области ожидается похолодание до -30... -34 градусов. Днем обещают, что будет теплее.

Так, столбики термометра поднимутся до -15... - 20 градусов, по югу области температура будет на два градуса ниже. Завтра по области прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег, местами изморозь, дым, дымка. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

В Кемерове в ночь на 23 число ожидается температура -25... -27 градусов, однако местами понижение до -31. А вот днем столбики термометра будут в пределах -16... -18 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут шести метров в секунду. В этот день небо затянет облаками, но снега не должно быть. Синоптики предупреждают о дымке.