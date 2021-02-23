Погода в Кузбассе на 23 февраля 2021 года: минимальная температура будет -34

какая погода будет в праздничный день 23 февраля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в праздничный день 23 февраля. Они предупредили, что минимальные отметки на столбиках термометра могут достигнуть -34 градусов.

Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до -15…-20 градусов, по югу области - до -17…-22 градусов. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -16…-18 градусов. Ночью же ожидается температура -25... -27 градусов, однако местами понижение до -31.

Ветер заглянет в область с юго-востока. Максимальные порывы достигнут 11 метров в секунду. При этом в отдельных районах возможен небольшой снег, местами изморозь, дым, дымка.

В Кемерове в этот день небо затянет облаками, но снега не должно быть. Синоптики предупреждают о дымке.

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