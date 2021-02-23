Новокузнечанин в отместку ограбил грубую пенсионерку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские задержали злоумышленника, который в отместку за грубость ограбил 82-летнюю горожанку. Теперь его могут отправить в тюрьму на срок до четырех лет.

В отдел полиции обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что во дворе дома неизвестный выхватил у нее их рук сумку с мобильным телефоном и документами и скрылся. Причиненный ущерб составил около одной тысячи рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний горожанин. Полицейские выяснили, что незадолго до совершения преступления злоумышленник встретил пенсионерку на улице и обратился к ней с вопросом. Ответ женщины показался горожанину грубым, тогда он решил похитить ее имущество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении новокузнечанина возбуждено уголовное дело за грабеж. Судья решит, какое наказание ему назначить.