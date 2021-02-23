Более 38 тонн некачественных молочных продуктов продавали в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году специалисты Роспотребнадзора исследовали более 2 500 проб молочной продукции на соответствие требованиям нормативных документов. Они обнаружили, что кузбассовцам продавали более 38 тонн некачественной молочной продукции

- По физико-химическим показателям (массовая доля белка, жира, кислотность, жирно-кислотный состав и др.) исследовано 614 проб молочной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 5,7 процента, в том числе по показателям фальсификации 5,5 процента (в 2019 - 10 процентов и 9 процентов соответственно). По микробиологическим показателям исследовано 1 596 проб молочной продукции. Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 1 процент (в 2019 - 1,68 процента), - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом реализация 46 партий некачественной молочной продукции объемом более 38 тонн была приостановлена. Однако в молочной продукции не было выявлено химических загрязнителей, антибиотиков и патогенной микрофлоры.