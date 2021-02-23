С 23 февраля кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: личная страница Сергея Цивилева в соцсетях.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях разместил два снимка на сторожевом корабле, сделанные с разницей в 35 лет. Он отметил, что служба в армии стала важной школой жизни, она оказалась проверкой на прочность и осознание ответственности и долга перед страной.

- Всех ветеранов боевых действий и военной службы, военнослужащих поздравляю с Днем защитника Отечества! Быть защитником и настоящим мужчиной можно не только в экстремальной ситуации. Если для вас слова «честь» и «долг» — не пустой звук, если вы приходите на помощь в трудную минуту, то 23 февраля — это ваш праздник! – написал Сергей Цивилев.

Всем причастным к празднику он пожелал здоровья и долголетия, солдатам и офицерам – спокойной службы, а всем мужчинам – благополучия, счастья и добра.