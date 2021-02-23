В Кузбассе сменился город-лидер по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 68 человек. Причем больше всего новых пациентов ковидариев проживает в Новокузнецке.

По данным оперштаба, коронавирус подтвердился у 17 жителей Новокузнецка. Общее число заболевших здесь достигло 6680 человек.

На втором месте по числоу новых заболевших коронавирусом – Кемерово. Здесь диагноз подтвердился у 16 человек. А общее число заразившихся с начала пандемии – 6061 человек.

Третьим городом по числу заболевших оказался Междуреченск – 12 человек. Общее число – 3472 человека.

В Мысках четыре новых заболевших, а в Анжеро-Судженске – три. Общее число тех, у кого с начала пандемии подтвердился коронавирус, достигло 824 и 1175 соответственно.

По два человека заболели в Прокопьевске и Гурьевском муниципальном округе. Общее число заболевших – 116 и 250 человек соответственно.

Также два новых пациента с коронавирусом зафиксировано в Белове, и еще один – в Беловском муниципальном районе. Общее число – 1764 и 358 человек соответственно.

По одному человеку с положительными тестами на коронавирус выявлено в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Осинниках, Юрге, а также Промышленновском, Топкинском, Тяжинском и Яйском муниципальных округах.