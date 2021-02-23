Отец двух детей попросил незнакомца о помощи лишился денег и телефона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Калтана обратился за помощью к незнакомому мужчине и после этого лишился денег и телефона.

39-летний житель Калтана возвращался с прогулки с двумя маленькими детьми, причем одного из них нес на руках. Калтанец зашел в подъезд, увидел там мужчину и решил попросил о помощи. Услуга была небольшой: помочь поднять санки до квартиры. Незнакомец согласился, но пока они поднимались по лестнице, похитил из кармана куртки мобильный телефон, а заодно и выпавшую карту. Позже он похитил со счета около семи тысяч рублей.

Когда отец двух детей заметил пропажу, он тут же обратился в полицию. Стражам порядка удалось оперативно задержать вора. Он признался в краже, а также в том, что собрался на эти деньги приобрести билеты и уехать в другой город.

- В отношении подозреваемого следователем ОМВД России по Калтану возбуждены уголовные дела о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции изъяли похищенные телефон, банковскую карту и часть денег и вернули законному владельцу.